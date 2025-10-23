Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:24

Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России

«Форум свободной России» признан террористическим и экстремистским в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовская организация «Форум свободной России» включена Росфинмониторингом в перечень экстремистских и террористических структур, о чем сообщается на официальном сайте ведомства. Данное объединение поддерживает связи с российской оппозицией и до этого было признано Генпрокуратурой нежелательным.

Ведомство пришло к выводу, что деятельность этой организации создает опасность для основ конституционного строя государства, говорится в публикации. Также организация угрожает безопасности России.

Ранее объединенная пресс-служба судов Тамбовской области сообщила о признании владельцев оператора сотовой связи ООО «Ланта» Александра Зайцева и Александра Васильева экстремистами. Судебное решение о признании экстремистами было вынесено в отношении Сергея Шмарова и супруги Зайцева Маргариты, а также организации «За свободную Россию».

Кроме того, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила о требовании признать экстремистской книгу Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», изъятую у несовершеннолетней девушки в апреле 2024 года. По ее информации, соответствующее административное исковое заявление поступило от таможенной службы аэропорта Пулково.

террористы
экстремисты
Росфинмониторинг
организации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.