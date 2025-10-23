Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России «Форум свободной России» признан террористическим и экстремистским в России

Литовская организация «Форум свободной России» включена Росфинмониторингом в перечень экстремистских и террористических структур, о чем сообщается на официальном сайте ведомства. Данное объединение поддерживает связи с российской оппозицией и до этого было признано Генпрокуратурой нежелательным.

Ведомство пришло к выводу, что деятельность этой организации создает опасность для основ конституционного строя государства, говорится в публикации. Также организация угрожает безопасности России.

Ранее объединенная пресс-служба судов Тамбовской области сообщила о признании владельцев оператора сотовой связи ООО «Ланта» Александра Зайцева и Александра Васильева экстремистами. Судебное решение о признании экстремистами было вынесено в отношении Сергея Шмарова и супруги Зайцева Маргариты, а также организации «За свободную Россию».

Кроме того, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила о требовании признать экстремистской книгу Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», изъятую у несовершеннолетней девушки в апреле 2024 года. По ее информации, соответствующее административное исковое заявление поступило от таможенной службы аэропорта Пулково.