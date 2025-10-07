Суд Тамбова признал экстремистами владельцев оператора «Ланта»

Тамбовский суд признал экстремистами владельцев оператора сотовой связи ООО «Ланта» Александра Зайцева и Александра Васильева, сообщает объединенная пресс-службы судов Тамбовской области. Также аналогичное решение было вынесено по Сергею Шмарову и жене Зайцева Маргарите.

Кроме того, экстремистской признана организация «За свободную Россию». По данным правоохранителей, фигуранты дела финансировали ВСУ и акции в РФ. Имущество ответчиков, среди которых ООО «Ланта», полностью обращено в доход государства.

Отмечается, что после подачи иска Генпрокуратурой РФ Васильев покинул Россию. Бизнесмен уточнил, что выезд якобы был согласован с правоохранительными органами.

При этом Зайцевы покинули Россию и перебрались в Болгарию еще в 2017 году. Они приняли участие в создании ассоциации «За свободную Россию». По данным Генпрокуратуры, организация реализует программы по дискредитации российского руководства и Вооруженных сил РФ. После начала СВО Зайцев публично осудил действия армии России и призвал Европу к усилению санкций.