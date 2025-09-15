Российского оператора сотовой связи обвинили в финансировании ВСУ

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи в Тамбовской области ООО «Ланта», сообщает «Коммерсант». По информации издания, владельцы компании Александр Зайцев и Александр Васильев занимаются поддержкой украинской армии.

Было установлено, что подозреваемые спонсировали не только ВСУ, но и такие формирования как «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Супруга Зайцева Маргарита в свою очередь участвовала в организации аукционов для сбора денег в поддержку ВСУ и Нацгвардии Украины.

В 2017 году Зайцевы перебрались в Болгарию, где приняли участие в создании некоммерческой ассоциации For Free Russia Association. По данным Генпрокуратуры, организация реализует программы по дискредитации российского руководства и Вооруженных сил РФ. После начала СВО Зайцев публично осудил действия армии России и призвал Европу к усилению санкций.

Ранее Генпрокуратура потребовала через Тверской суд Москвы изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд рублей. Уточняется, что владельцами бизнеса являются родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который в 2019 году был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.