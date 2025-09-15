Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:00

Российского оператора сотовой связи обвинили в финансировании ВСУ

Владельцев оператора ООО «Ланта» Зайцева и Васильева обвинили в поддержке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи в Тамбовской области ООО «Ланта», сообщает «Коммерсант». По информации издания, владельцы компании Александр Зайцев и Александр Васильев занимаются поддержкой украинской армии.

Было установлено, что подозреваемые спонсировали не только ВСУ, но и такие формирования как «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Супруга Зайцева Маргарита в свою очередь участвовала в организации аукционов для сбора денег в поддержку ВСУ и Нацгвардии Украины.

В 2017 году Зайцевы перебрались в Болгарию, где приняли участие в создании некоммерческой ассоциации For Free Russia Association. По данным Генпрокуратуры, организация реализует программы по дискредитации российского руководства и Вооруженных сил РФ. После начала СВО Зайцев публично осудил действия армии России и призвал Европу к усилению санкций.

Ранее Генпрокуратура потребовала через Тверской суд Москвы изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд рублей. Уточняется, что владельцами бизнеса являются родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который в 2019 году был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.

компании
сотовые операторы
ВСУ
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.