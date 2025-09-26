Гендиректор «Ланты» объяснил свой отъезд из РФ после иска Генпрокуратуры

Генеральный директор тамбовского оператора связи «Ланта» Александр Васильев выехал за пределы России, сообщил он сам в комментарии ТАСС. Отъезд бизнесмена последовал после подачи Генпрокуратурой иска о конфискации активов компании в государственную собственность по подозрению в финансировании ВСУ.
Я уехал по делам. Выезд был устно согласован с правоохранительными органами. Предварительно я спросил, у кого мне нужно согласовать выезд, на что мне ответили: «Ни у кого, ты свободен, границы для тебя открыты», — сказал Васильев.
Он подчеркнул, что в отношении него возбуждено административное, а не уголовное производство, и выразил несогласие с предъявленными обвинениями. Иск прокуратуры также затрагивает совладельца компании Александра Зайцева, проживающего в Болгарии, которому инкриминируется финансирование украинских вооруженных формирований. По версии следствия, Васильев содействовал этой деятельности путем перечисления дивидендов за рубеж.
Бизнесмен назвал предъявленные обвинения необоснованными и отверг свою причастность к экстремизму. Ранее он предложил альтернативное решение — передать активы «Ланты» коллективу компании вместо конфискации в пользу государства.
Рассмотрение дела по существу запланировано на 6 октября в Октябрьском районном суде Тамбова. Заседание будет проходить в закрытом режиме, а компания продолжает работу, обслуживая более 50 тысяч абонентов в регионе.
Ранее сообщалось, что жительницу Энергодара приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ. По данным следствия, с декабря 2023-го по май 2024 года она шесть раз перечислила средства на нужды ВСУ. Общая сумма переводов составила около семи тысяч рублей.