Книгу «Марш национализма» потребовали признать экстремистской

Книгу Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», найденную в апреле 2024 года у девушки-подростка, потребовали признать экстремистской, написала в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, соответствующий административный иск подала таможня Пулково. Эксперты нашли в книге пропаганду национализма.

Эксперты сказали, что издание содержит признаки экстремистского значения — пропаганда национализма, а также признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

Книга «Марш национализма» была выпущена в 2022 году. Весной 2024 года таможенники изъяли ее у 17-летней Марии, летевшей из Санкт-Петербурга в Милан через Стамбул. На обложке книги изображен человек в военной форме с черепом в каске вместо головы.

Ранее в Саратове следственные органы направили в суд дело в отношении 16-летнего подростка, вступившего в связь с террористической организацией. Молодого человека обвиняют в передаче сведений, представляющих угрозу безопасности России.