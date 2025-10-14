Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:59

Книгу «Марш национализма» потребовали признать экстремистской

Таможня Пулково потребовала признать экстремистской книгу «Марш национализма»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Книгу Фридриха Георга Юнгера «Марш национализма», найденную в апреле 2024 года у девушки-подростка, потребовали признать экстремистской, написала в Telegram-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, соответствующий административный иск подала таможня Пулково. Эксперты нашли в книге пропаганду национализма.

Эксперты сказали, что издание содержит признаки экстремистского значения — пропаганда национализма, а также признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.

Книга «Марш национализма» была выпущена в 2022 году. Весной 2024 года таможенники изъяли ее у 17-летней Марии, летевшей из Санкт-Петербурга в Милан через Стамбул. На обложке книги изображен человек в военной форме с черепом в каске вместо головы.

Ранее в Саратове следственные органы направили в суд дело в отношении 16-летнего подростка, вступившего в связь с террористической организацией. Молодого человека обвиняют в передаче сведений, представляющих угрозу безопасности России.

националисты
национализм
экстремизм
запреты
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.