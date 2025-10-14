В Саратове арестован несовершеннолетний пособник террористов Подростка из Саратова будут судить за передачу данных террористам

В Саратове следственные органы направили в суд дело в отношении 16-летнего подростка, вступившего в связь с террористической организацией, сообщили в СУ СК России по области. Молодого человека обвиняют в передаче сведений, представляющих угрозу безопасности России.

Он получил инструкции по вступлению в организацию и предоставлял сведения, которые могли быть использованы в ее деятельности и представляют угрозу безопасности РФ, — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 16-летний житель Саратова через мессенджер связался с представителями террористической организации, запрещенной в РФ. Противоправные действия подростка выявили сотрудники ФСБ. Теперь подростку может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет и крупного штрафа.

Ранее Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов и внес в него Руслана Карданова, подозреваемого в планировании теракта в синагоге города Пятигорска. Мужчину обвиняют в покушении на террористический акт по предварительному сговору. Ему грозит до 20 лет колонии.