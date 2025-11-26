Совфед одобрил бюджет на 2026–2028 годы

На пленарном заседании 26 ноября Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на трехлетний период (2026–2028 годы), передает ТАСС. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя сенаторам, приоритеты остались неизменными.

Основные показатели бюджета на 2026 год основаны на прогнозируемом ВВП в 235,067 трлн рублей и инфляции не выше 4%. В следующем году доходы федерального бюджета планируются в размере 40 трлн 283,269 млрд рублей, а расходы — 44 трлн 069,704 млрд рублей. Дефицит составит 3 трлн 786,435 млрд рублей, что равно 1,6% ВВП.

На 2027 год запланированы доходы в размере 42 трлн 910,384 млрд рублей, расходы — 46 трлн 096,121 млрд рублей, а дефицит составит 3 трлн 185,737 млрд рублей, что равно 1,2% ВВП. На 2028 год прогнозируются доходы в 45 трлн 869,367 млрд рублей, расходы — 49 трлн 383,233 млрд рублей, а дефицит — 3 трлн 513,865 млрд рублей, или 1,3% ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год — соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Основные цели — выполнение социальных обязательств, укрепление обороны и безопасности, а также национальных задач. Закон вступает в силу с момента публикации.