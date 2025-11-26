День матери
26 ноября 2025 в 13:44

В Азербайджане отметили динамичное развитие экономических связей с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экономические связи Баку и Москвы динамично развиваются, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Они обсудили перспективы сотрудничества в торговой, энергетической и транспортной сферах, заявили в пресс-службе азербайджанского кабмина.

Экономические связи Баку и Москвы развиваются динамично и открывают новые возможности для совместной деятельности, — говорится в сообщении.

Стороны также отметили, что встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина 9 октября в Душанбе послужила новым импульсом развитию отношений двух стран. Работа ведется по всем направлениям сотрудничества и обещает хорошие перспективы.

Ранее сообщалось, что российская, азербайджанская и иранская стороны подписали меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере. Документ был согласован по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Меморандум призван в том числе повысить эффективность западного направления маршрута «Север — Юг».

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что освобождение 11 россиян, задержанных в Баку, станет значимым шагом для нормализации двусторонних отношений. Дипломат акцентировал на этом особое внимание на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

