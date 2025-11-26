День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:37

Москва, Баку и Тегеран подписали меморандум в железнодорожной сфере

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия, Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере, сообщает новостное агентство Trend. Документ согласован по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Уточняется, что на мероприятии присутствовали гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, глава правления АЖД Ровшан Рустамов, замминистра дорог и городского развития Ирана и гендиректор Иранских железных дорог Джабар Али Загири. Стороны убеждены, что такой шаг укрепит развитие сотрудничества между Москвой, Баку и Тегераном. Кроме того, меморандум призван повысить эффективность западного направления маршрута «Север — Юг».

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым двусторонние контакты на высоком и высшем уровнях, в том числе их график. Дипломаты отметили продвижение экономического сотрудничества и договорились полностью восстановить культурные и гуманитарные контакты.

Россия
Москва
Азербайджан
Баку
Иран
Тегеран
железные дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Психолог объяснила, как ЭКО влияет на женщин
Постпред России при ОЗХО раскрыл, против кого ВСУ используют химоружие
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.