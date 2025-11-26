Москва, Баку и Тегеран подписали меморандум в железнодорожной сфере

Россия, Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере, сообщает новостное агентство Trend. Документ согласован по итогам 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Уточняется, что на мероприятии присутствовали гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, глава правления АЖД Ровшан Рустамов, замминистра дорог и городского развития Ирана и гендиректор Иранских железных дорог Джабар Али Загири. Стороны убеждены, что такой шаг укрепит развитие сотрудничества между Москвой, Баку и Тегераном. Кроме того, меморандум призван повысить эффективность западного направления маршрута «Север — Юг».

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым двусторонние контакты на высоком и высшем уровнях, в том числе их график. Дипломаты отметили продвижение экономического сотрудничества и договорились полностью восстановить культурные и гуманитарные контакты.