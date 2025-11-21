Галузин обсудил с послом Азербайджана график контактов на высшем уровне

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым двусторонние контакты на высоком и высшем уровне, в том числе их график, сообщила пресс-служба министерства. Стороны отметили продвижение экономического сотрудничества и договорились полностью восстановить культурные и гуманитарные контакты.

В ходе беседы подтвержден обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей. <…> Обсужден график контактов на высшем и высоком уровнях, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что товарооборот между Азербайджаном и Россией за период с января по октябрь текущего года достиг $4,152 млрд (336 млрд рублей). Показатель увеличился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. По итогам периода с января по октябрь РФ остается третьим по значимости торговым партнером республики.

В Минтрансе между тем сообщили, что РЖД организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Более 1 тыс. тонн пшеницы отправили со станции Димитровград в Ульяновской области на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.