В России сообщили плохие новости неплательщикам налогов Силуанов: правительство реализует план по борьбе с уходом от налогов к 2026 году

Правительство России подготовило комплексный план по сокращению теневого сектора экономики, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета Федерации. Данная стратегия, направленная на противодействие уклонению от уплаты налогов, будет официально принята в текущем году, а ее практическая реализация начнется в 2026-м. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

На самом деле в правительстве Российской Федерации подготовлен план по снижению теневого сектора как раз по уходу из-под налогообложения отдельных категорий отдельных отраслей, где мы видим, пока еще не в полном объеме уплачиваются налоги, — сказал Силуанов.

В зоне особого внимания, по его словам, находятся оптовый и розничный рынки, а также сферы с активным использованием наличных расчетов, которые часто проходят мимо контроля фискальных органов. Министр подчеркнул, что утверждение этого плана является приоритетной задачей на текущий год. Непосредственное внедрение мер, которые должны системно снизить возможности для уклонения от уплаты налогов, запланировано на следующий период.

Ранее Силуанов заявлял, что время углеводородного сырья для России уходит. По его словам, надо готовиться к переходу на новые виды двигателей экономики. Какое-то время углеводороды останутся в качестве двигателя экономики, однако, отметил он, нужно смотреть на средне-долгосрочную перспективу.