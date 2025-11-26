Названа новогодняя пятерка регионов, куда россияне планируют поездки Москва и Петербург стали лидерами онлайн-бронирований на новогодние праздники

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами онлайн-бронирований на новогодние праздники, заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. По его словам, россияне чаще выбирают короткие поездки с понятной инфраструктурой, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР) и АТАГ.

Краснодарский край занимает третью позицию в топ-5 популярных направлений, а Татарстан оказался на четвертом месте. Калининград и Нижегородская область заключили рейтинг.

Поэтому основными лидерами агрегатов остаются как раз на новогодние праздники Москва и Санкт-Петербург, — подчеркнул Брагин.

По словам главы АТАГ, спрос держится и на других регионах, включая Крым и Донбасс, где бронирования продолжают расти. Туристы по-прежнему ориентируются на крупные города с программами и фестивалями, а также на популярные горнолыжные курорты.

Понятно, что все горнолыжные курорты — и Шерегеш, и Манжерок, и Красная поляна — все это имеет место быть. И там, где настоящая зима, где хочется зимы побольше: и Мурманск, и Карелия, — заключил Брагин.

