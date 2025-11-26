День матери
26 ноября 2025 в 13:47

Единственная подлодка Польши сломалась после ремонта

Подлодка польского флота Orze повторно сломалась из-за технических проблем

Фото: EPA/ТАСС
Единственная подводная лодка Польши Orze сломалась при выходе в море из-за технических проблем, сообщил портал Interia.pl. Отмечается, что субмарину ремонтировали в 2024 году.

Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, — говорится в сообщении.

Известно, что Orze построили в СССР в 1986 году. Сломавшуюся подлодку будут ремонтировать на военных верфях в Гдыне. Портал добавил, что устаревшая субмарина более опасна для своего экипажа, чем для возможного противника.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что около 90% американских атомных подводных лодок не способны находиться в море более трех дней. По его словам, США не предусмотрели возможность дозаправки судов, что стало их главной уязвимостью.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на информацию об успешных испытаниях российской ракеты «Буревестник», заявив о наличии у берегов России американской ядерной подлодки. Он отметил, что США нет необходимости создавать аналогичное оружие, так как у них есть другие преимущества.

