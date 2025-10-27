Названо слабое место атомных подводных лодок США

Около 90% американских атомных подводных лодок не способны находиться в море более трех дней, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, США не предусмотрели возможность дозаправки судов, что стало их главной уязвимостью.

У США в море находится примерно 10% от всего количества атомных подводных лодок. Все остальные не выходят в море из-за проблем с реактором. Американцы, когда строили подводные лодки, сделали очень надежные атомные реакторы, но они имеют свойство расходовать топливо, и его надо заправлять. Это изначально предусматривалось в конструкции, но саму технологию американцы утеряли. Поэтому их подводная лодка, если выходит в море на 72 часа, то потом три с половиной месяца будет стоять у берегов, чтобы подзарядиться и выйти вновь, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что для обороноспособности США этого вполне достаточно. Однако, указал военэксперт, на сегодняшний день только новые подводные лодки класса Virginia способны барражировать у берегов России на больших глубинах.

Другие подводные лодки, которые еще при [Дональде] Трампе (президент США. — NEWS.ru) закладывались — лодки типа Columbia, их еще даже нет в природе. Сроки постоянно срываются и переносятся. В отличие от наших подводных лодок, которые постоянно находятся на боевом дежурстве. Кстати, при Трампе руководителем морских операций Военно-морских сил США был адмирал [Майкл] Гилдей. Его спрашивали: «Вы знаете, где сейчас находятся русские подводные лодки?» Он сказал: «Нет, не знаем, но мы над этим работаем», — добавил Леонков.

Он подчеркнул, что американцы не могут обнаружить российские подводные лодки. Тем не менее, по словам военэксперта, если России будет необходимо, она сможет найти американское судно, поскольку у РФ есть «охотники за подводными лодками».

Ранее Трамп ответил на информацию об успешных испытаниях российской ракеты «Буревестник», заявив о наличии у берегов России американской ядерной подлодки. По его словам, США нет необходимости создавать аналогичное оружие, так как у них есть другие преимущества.