День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:54

В Москве прошла мультиформатная конференция TECH WEEK 2025

Фото: Пресс-служба tech-week
Читайте нас в Дзен

В Москве прошла крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK 2025, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям для бизнеса. Мероприятие состоялось с 17 по 19 ноября. Организатором выступила Корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении крупных образовательных и просветительских мероприятий.

Более 2,5 тыс. участников посетили мероприятие. Среди них оказались представители бизнеса, IT-эксперты, стартаперы и лидеры индустрии. За три дня выступили 299 спикеров, а 55 компаний из разных сфер представили передовые решения.

Рост бизнеса сегодня определяют три кита: ИИ, Цифровая трансформация и работа с данными. Именно на них был сделан акцент в обновленной программе ТЕСН WEEK. Мы показали, как внедрять новейшие технологии, чтобы не просто реагировать на изменения рынка, а создавать новые возможности для вашей компании, — отметила генеральный директор конференции Елена Алончикова.

Программа конференции включала девять тематических направлений, затрагивающих ИИ, Облачные технологии, HR Tech, Нейросети в маркетинге, Кибербезопасность, Индустрию 5.0, Финтех, Цифровизацию бизнес-процессов и Поддержку МСП. На главной сцене прошли дискуссии о стратегиях конкурентоспособности, где эксперты показали инновации будущего. Во второй день состоялся питчинг проектов «Инвест.Тех», собравший 122 участника. Формат мероприятия включал динамичные 5-минутные презентации с сессиями вопросов и ответов, а также оценку инновационных идей с помощью ИИ-системы.

В 2026 году пройдет юбилейный 15-й TECH WEEK. Он запланирован на ноябрь 2026 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая 2026 года проведут конференцию ЦИПР, а уже с 22 по 24 мая — городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В деловую программу войдут пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы.

форумы
Москва
Россия
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.