В Москве прошла мультиформатная конференция TECH WEEK 2025

В Москве прошла крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK 2025, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям для бизнеса. Мероприятие состоялось с 17 по 19 ноября. Организатором выступила Корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении крупных образовательных и просветительских мероприятий.

Более 2,5 тыс. участников посетили мероприятие. Среди них оказались представители бизнеса, IT-эксперты, стартаперы и лидеры индустрии. За три дня выступили 299 спикеров, а 55 компаний из разных сфер представили передовые решения.

Рост бизнеса сегодня определяют три кита: ИИ, Цифровая трансформация и работа с данными. Именно на них был сделан акцент в обновленной программе ТЕСН WEEK. Мы показали, как внедрять новейшие технологии, чтобы не просто реагировать на изменения рынка, а создавать новые возможности для вашей компании, — отметила генеральный директор конференции Елена Алончикова.

Программа конференции включала девять тематических направлений, затрагивающих ИИ, Облачные технологии, HR Tech, Нейросети в маркетинге, Кибербезопасность, Индустрию 5.0, Финтех, Цифровизацию бизнес-процессов и Поддержку МСП. На главной сцене прошли дискуссии о стратегиях конкурентоспособности, где эксперты показали инновации будущего. Во второй день состоялся питчинг проектов «Инвест.Тех», собравший 122 участника. Формат мероприятия включал динамичные 5-минутные презентации с сессиями вопросов и ответов, а также оценку инновационных идей с помощью ИИ-системы.

В 2026 году пройдет юбилейный 15-й TECH WEEK. Он запланирован на ноябрь 2026 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 19 по 22 мая 2026 года проведут конференцию ЦИПР, а уже с 22 по 24 мая — городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В деловую программу войдут пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы.