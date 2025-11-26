«Бывает»: Песков ответил на вопрос о севшем голосе Путина Песков заявил, что чуть севший голос Путина не влияет на работу президента

Голос президента России Владимира Путина никак не влияет на его работу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Так он прокомментировал слегка севший голос лидера на переговорах в Бишкеке. По словам Пескова, это не сказывается на графике Путина.

Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает, — подчеркнул представитель Кремля.

Государственный визит Путина в Киргизию проходит с 25 по 27 ноября. Президент России планирует здесь встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принять участие в саммите ОДКБ.

Ранее почетный караул и киргизские богатыри встретили Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии. Здесь прошли переговоры лидера с главой республики Садыром Жапаровым. После встречи Путин выступил перед журналистами с речью.

Также президента России в Киргизии встречали сокольничие с беркутами, которые попали на видео. В честь приезда Путина в аэропорту расстелили красную ковровую дорожку с национальными узорами.