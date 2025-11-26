День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:01

«Бывает»: Песков ответил на вопрос о севшем голосе Путина

Песков заявил, что чуть севший голос Путина не влияет на работу президента

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Голос президента России Владимира Путина никак не влияет на его работу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Так он прокомментировал слегка севший голос лидера на переговорах в Бишкеке. По словам Пескова, это не сказывается на графике Путина.

Ну чуть-чуть севший [голос], это бывает, — подчеркнул представитель Кремля.

Государственный визит Путина в Киргизию проходит с 25 по 27 ноября. Президент России планирует здесь встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принять участие в саммите ОДКБ.

Ранее почетный караул и киргизские богатыри встретили Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии. Здесь прошли переговоры лидера с главой республики Садыром Жапаровым. После встречи Путин выступил перед журналистами с речью.

Также президента России в Киргизии встречали сокольничие с беркутами, которые попали на видео. В честь приезда Путина в аэропорту расстелили красную ковровую дорожку с национальными узорами.

Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Бишкек
