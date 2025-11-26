День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:53

На Западе выяснили, по чьей вине Европа не участвует в украинском диалоге

Политик Мема: Европа не играет роли в переговорах по Украине из-за Каллас

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Сегодня европейские страны не играют никакой роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за таких людей, как верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, такое мнение в социальной сети Х высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он назвал Каллас «одержимой войной психопаткой» и «самым некомпетентным человеком, которого он когда-либо видел».

Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас настоящая психопатка, одержимая войной, — убежден Мема.

Политик также раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, вместе с Каллас они, принимая различные внешнеполитические решения, представляют настоящую угрозу безопасности всей Европы.

Ранее Мема предположил, что уход спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в отставку поможет окончанию конфликта на Украине. По его мнению, Келлог являлся «подстрекателем войны».

Европа
Евросоюз
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен
переговоры
Украина
