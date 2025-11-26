День матери
26 ноября 2025 в 13:55

Консультант по сну развеяла главный миф об укладывании детей

Консультант по сну Мурадова: детей не нужно выматывать перед сном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детей не нужно выматывать перед сном, так как они могут перевозбудиться, рассказала KP.RU руководитель и основатель Центра детского сна и развития, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC) Елена Мурадова. Она отметила, что из-за нервного напряжения может снизиться качество и количество сна.

Чем сильнее перевозбуждена нервная система, тем сложнее будет уложить ребенка. Но даже если он уснет, из-за нервного напряжения может проснуться слишком рано. Из-за коротких дневных снов к вечеру накапливается переутомление – и под угрозой сон ночью, — рассказала Мурадова.

Эксперт отметила, что лучше перед сном создавать спокойную атмосферу: говорить тише, приглушить свет и помочь ребенку расслабиться. По ее словам, в таком случае сон будет спокойным как у детей, так и у родителей.

Ранее мануальный терапевт Сергей Чеблуков рассказал, что сон на спине является наиболее здоровой позой. Он отметил, что в первую очередь необходимо выбрать хороший матрас.

