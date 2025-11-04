Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год — соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Основные цели — выполнение социальных обязательств, укрепление обороны и безопасности, а также национальных задач. Закон вступает в силу с момента публикации.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета снижается на 1,944 трлн рублей до 36,562 трлн, расходы сохраняются на уровне 42,298 трлн рублей, дефицит увеличивается до 5,736 трлн рублей (2,6% ВВП). Дефицит планируется покрыть за счет внутренних заимствований.

При этом Фонд национального благосостояния вырастет на 879,8 млрд до 13,637 трлн, из которых около 4,41 трлн составят ликвидные средства в Банке России. Использование ФНБ для покрытия дефицита не предусмотрено. Вместе с этим государственный долг РФ вырастет на 2 трлн до 38,55 трлн на начало 2026 года.

Дополнительные деньги направляются на госпрограммы: жилье и коммунальные услуги увеличатся на 234,9 млрд, развитие транспортной системы — на 21,63 млрд, оборонно-промышленного комплекса — на 123,1 млн. На национальные проекты выделят более 144,2 млрд, включая «Семью», «Молодежь и дети», «Инфраструктуру для жизни». Увеличатся ассигнования на поддержку регионов, сельхозпроизводителей, охрану природы и борьбу с пожарами.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий привлекать резервистов к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Новые нормы распространяются исключительно на добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС России.