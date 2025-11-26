Как приготовить идеальную брускетту без лишних хлопот: черри и чеснок

Эта брускетта сочетает нежность и пикантность. Подготовьте четыре ингредиента: ломтики хлеба, одно спелое авокадо, пять-шесть половинок вяленых томатов в масле и немного сока лимона. Хлеб подрумяньте любым удобным способом до хрустящей корочки. Авокадо разрежьте, извлеките мякоть в миску, добавьте чайную ложку лимонного сока и разомните вилкой в пасту. Готовую пасту равномерно распределите по тостам. Сверху украсьте мелко нарезанными вялеными томатами, которые добавят сладковатый и насыщенный вкус. По желанию можно сбрызнуть брускетту оливковым маслом из-под томатов. Это блюдо станет идеальным полезным завтраком или легким ужином.

