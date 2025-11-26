День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 19:16

Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Санкт-Петербурга лишили водительских прав из-за китайского чая, в составе которого оказалась марихуана, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Она уточнила, что мужчина был в состоянии опьянения. Мужчина не сможет сесть за руль в течение одного года и девяти месяцев.

Был остановлен сотрудниками полиции и сдал биологический материал на медицинское освидетельствование, которое показало наличие марихуаны, — отметила Лебедева.

По словам нарушителя, позже он узнал из инструкции, что в составе напитка, помимо обычных чайных листьев, действительно есть марихуана. Суд также обязал его оплатить штраф в 45 тыс. рублей.

Ранее суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Артистку обвинили в попытке провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. В суде звезда назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью», попросила дать ей шанс и не судить строго.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
чай
Cанкт-Петербург
водительские права
суды
штрафы
