26 ноября 2025 в 19:41

«Используя физическое превосходство»: отчим насиловал падчерицу 10 лет

Под Воронежем педофил на протяжении десяти лет насиловал дочь своей сожительницы. Спустя годы девочка решилась рассказать маме о происходящем, и они отправились в отдел полиции. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Насиловал в общежитии

В Воронежской области суд вынес приговор 36-летнему жителю села Новая Усмань Новоусманского района. Следователями было установлено, что с 2014 по 2024 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, рожденной в 2010 году.

Преступления происходили в двух местах: в комнате общежития в Советском районе Воронежа и в квартире в селе Новая Усмань.

В пресс-службе Новоусманского районного суда уточнили, что на момент совершения первого преступления злоумышленнику было 26 лет.

«В период времени с 2014 по 2024 гг. осужденный, пользуясь беспомощным состоянием своей падчерицы в силу ее естественной возрастной незрелости, используя свое физическое превосходство, применяя насилие и высказывая в ее адрес различные угрозы, совершил три преступления против половой неприкосновенности. При этом два эпизода были совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», — рассказали в суде.

Мама повела дочь к следователю

Девочка и ее мать обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершенных преступлениях в октябре 2024 года. На основании их обращения было возбуждено уголовное дело.

Предполагаемого педофила вскоре задержали и заключили под стражу. Весь срок до вынесения приговора он провел в СИЗО.

«На предварительном следствии в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в совершении данных преступлений», — рассказали в СКР.

14 лет несвободы за 10 лет насилия

Суд признал мужчину виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера. В основу обвинения легли показания потерпевшей и свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы следственных действий и иные материалы уголовного дела.

Растлителю назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на один год и два месяца с установлением дополнительных ограничений после освобождения. Предполагается, что ему запретят трудоустройство на работу, в которой предусмотрен прямой контакт с несовершеннолетними.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
