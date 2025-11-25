Закусочные шампиньоны с сыром и креветками — вкуснее любых канапе и тарталеток! Под белое вино и шампанское

Когда хочется создать на новогоднем столе что-то по-настоящему изысканное, но при этом не провести весь день на кухне, эта горячая закуска станет идеальным решением. Фаршированные шампиньоны с креветками и шпинатом выглядят как ресторанное блюдо, но готовятся на удивление легко и быстро. Сочетание нежных грибов, сливочного сыра, ароматного шпината и сочных креветок создает неповторимую гармонию вкусов. А золотистая сырная корочка добавляет закуске хрустящую нотку. Такое угощение не только поразит ваших гостей своим вкусом, но и станет настоящим украшением праздничного стола.

Для приготовления возьмите 7 больших шампиньонов, аккуратно отделите ножки. Шляпки слегка посолите и поперчите. Ножки мелко нарежьте и обжарьте с 1 зубчиком чеснока на топленом масле. Добавьте 40 г шпината, потушите до мягкости. Влейте 200 мл сливок, потушите 5 минут, добавьте 50 г тертого сыра (половину). Получившейся массой наполните шляпки грибов. Креветки (14 шт.) обжарьте с соусом терияки (1 ст. л.) до румяности. Выложите по 2 креветки на каждый гриб, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью.

