Мясо, грибы и сметана: это славянское рагу затмит любой гуляш — готовлю в чугунке для полной аутентичности

Мясо, грибы и сметана: это славянское рагу затмит любой гуляш — готовлю в чугунке для полной аутентичности

Когда хочется чего-то по-настоящему уютного и согревающего, скоблянка становится идеальным выбором. Мясо тает во рту, а грибы придают блюду глубину и аромат.

Для скоблянки мне понадобится: свинина (500 г), репчатый лук (1 шт.), грибы (150 г), сметана (2 ст. л.), горчица (1 ст. л.), соль, перец, масло для жарки.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. В хорошо разогретой чугунной сковороде обжариваю мясо до золотистой корочки — партиями, чтобы не тушилось. Перекладываю в отдельную посуду. В той же сковороде пассерую нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавляю нарезанные пластинками грибы и обжариваю до румяности и выпаривания жидкости. Возвращаю мясо в сковороду к луку и грибам. Добавляю горчицу, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись соусом. Накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне 25–30 минут, пока мясо не станет совершенно мягким. Если соус становится слишком густым, можно добавить пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в чугунной сковороде, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатая гречка или картофельное пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.