День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 07:16

Мясо, грибы и сметана: это славянское рагу затмит любой гуляш — готовлю в чугунке для полной аутентичности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то по-настоящему уютного и согревающего, скоблянка становится идеальным выбором. Мясо тает во рту, а грибы придают блюду глубину и аромат.

Для скоблянки мне понадобится: свинина (500 г), репчатый лук (1 шт.), грибы (150 г), сметана (2 ст. л.), горчица (1 ст. л.), соль, перец, масло для жарки.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. В хорошо разогретой чугунной сковороде обжариваю мясо до золотистой корочки — партиями, чтобы не тушилось. Перекладываю в отдельную посуду. В той же сковороде пассерую нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавляю нарезанные пластинками грибы и обжариваю до румяности и выпаривания жидкости. Возвращаю мясо в сковороду к луку и грибам. Добавляю горчицу, сметану, соль и перец. Тщательно перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись соусом. Накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне 25–30 минут, пока мясо не станет совершенно мягким. Если соус становится слишком густым, можно добавить пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в чугунной сковороде, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатая гречка или картофельное пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Заправка, которая меняет все: готовлю этот картофельный салат — хрустящий и с дымным ароматом
Общество
Заправка, которая меняет все: готовлю этот картофельный салат — хрустящий и с дымным ароматом
Салат «Цыпочка» с зеленым горошком: достойная альтернатива оливье на новогодний стол
Общество
Салат «Цыпочка» с зеленым горошком: достойная альтернатива оливье на новогодний стол
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
Общество
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
еда
рецепты
грибы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине забили тревогу из-за хитрого маневра США
Один южный регион подвергся самой массированной атаке дронов
Филолог назвала примерное количество слов в русском языке
Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика
В Госдуме призвали запретить фейерверки до конца СВО
«Средневековый» штурм в ДНР, токсичные БПЛА: новости СВО к утру 25 ноября
В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми
ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео
На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик
У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 ноября
Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики
Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ
Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар
Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе
В США признали космическое лидерство России
«Не убеждайте словами»: психолог о превращении мужа в скуфа
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.