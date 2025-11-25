На Украине задержали инкассаторов с необычным грузом В Закарпатье задержали перевозивших уклониста инкассаторов

В Закарпатской области украинские силовики задержали банковских инкассаторов, перевозивших мужчину призывного возраста к венгерской границе, сообщает Государственная пограничная служба страны. Спецоперация по пресечению канала нелегальной переправки граждан за рубеж проводилась совместно оперативными подразделениями нескольких силовых ведомств.

В Закарпатье сотрудники главного оперативно-разыскного отдела Мукачевского отряда, Нацполиции и СБУ разоблачили канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, — сказано в сообщении.

Инкассаторский автомобиль был остановлен при силовой поддержке военнослужащих. По данным следствия, стоимость услуги составляла $16,5 тыс. (около 1,3 млн рублей). Часть суммы была уплачена заранее.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.