19 ноября 2025 в 23:00

Литва проинформировала Белоруссию о важном решении

Белоруссия получила уведомление от Литвы об открытии погранпунктов 20 ноября

Белоруссия получила официальное уведомление от Литвы о возобновлении работы двух пунктов пропуска на совместной границе. Открытие контрольно-пропускных пунктов запланировано на 20 ноября, соответствующая информация поступила в Государственный пограничный комитет республики вечером в среду.

Согласно сообщению белорусского Госпогранкомитета, литовская сторона направила официальное уведомление через пограничного представителя. В документе указано, что решение вступит в силу с 01:00 по минскому времени 20 ноября. Белорусские пограничники подтвердили готовность к возобновлению пропуска через границу.

Госпогранкомитет получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с мск.) власти Литвы планируют открыть пункты пропуска Каменный Лог — Мядининкай и Бенякони — Шальчининкай, — уточняется в сообщении.

Решение об открытии пунктов пропуска последовало после месячного закрытия. Оно было введено литовским правительством 29 октября с возможностью продления ограничительных мер.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявлял, что решение властей Литвы закрыть погранпункты на границе является провокацией для оправдания антибелорусских и антироссийских подходов и расширения санкций. По его словам, республика пошла против собственных граждан.

