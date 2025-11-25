День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:22

Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери

Mirror: в США подросток умерла от истощения после четырех лет заточения матерью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В США 14-летняя девочка скончалась от истощения после четырехлетнего заточения в своем доме, передает Mirror. Виновницей трагедии стала ее мать, которая заперла ребенка под предлогом защиты от коронавируса.

По информации издания, мать забрала дочь из школы в период пандемии и, вместо того чтобы обеспечить ей обучение, изолировала ее от внешнего мира. За четыре года девочка выходила из дома только дважды. К моменту своей смерти она уже не могла самостоятельно передвигаться из-за длительного недоедания.

Женщина признала свою ответственность за смерть дочери. Приговор по этому делу будет вынесен 25 февраля 2026 года. Максимальное наказание, которое может быть назначено обвиняемой, составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее в Польше раскрылась шокирующая история: 42-летняя Мирелла более четверти века провела в заточении в своей квартире. Ее держали в неволе собственные родители. Соседи считали, что она пропала еще в юности, пока правда не открылась после семейного конфликта. После освобождения женщину госпитализировали, и медики два месяца боролись за ее восстановление.

США
смерти
COVID-19
изоляция
родители
