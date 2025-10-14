Родители держали свою дочь в заточении 27 лет В Польше родители 27 лет не выпускали из комнаты свою дочь

42-летняя Мирелла из Польши провела более четверти века в заточении в небольшой комнате своего дома — ее держали в неволе собственные родители, сообщает издание RMF24. Соседи были убеждены, что она пропала еще в юности, а родители придумали разные версии ее исчезновения.

Правда открылась после семейного конфликта, когда соседи вызвали в квартиру полицию. Оказалось, что Мирелла почти три десятка лет была лишена солнечного света, общения. После освобождения женщину госпитализировали, два месяца медики боролись за ее восстановление. Сейчас ей помогает группа волонтеров.

Ранее житель американского города Уотербери (Коннектикут), которого 20 лет держала в плену мачеха, рассказал, что родители забрали его из школы в возрасте 11 лет. Он намеренно устроил пожар в своей комнате, и полиция освободила мужчину только в возрасте 31 года. Его мачеха 56-летняя Кимберли Салливан себя виновной не признала.

До этого появилась информация, что пленница челябинского маньяка Владимира Ческидова из Смолино в детстве жила рядом с его домом. Девушка, которая провела в рабстве 14 лет, жила вместе с сестрой и родителями на соседней улице, пока девочки не попали в детской дом.