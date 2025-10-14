Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 19:54

Родители держали свою дочь в заточении 27 лет

В Польше родители 27 лет не выпускали из комнаты свою дочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

42-летняя Мирелла из Польши провела более четверти века в заточении в небольшой комнате своего дома — ее держали в неволе собственные родители, сообщает издание RMF24. Соседи были убеждены, что она пропала еще в юности, а родители придумали разные версии ее исчезновения.

Правда открылась после семейного конфликта, когда соседи вызвали в квартиру полицию. Оказалось, что Мирелла почти три десятка лет была лишена солнечного света, общения. После освобождения женщину госпитализировали, два месяца медики боролись за ее восстановление. Сейчас ей помогает группа волонтеров.

Ранее житель американского города Уотербери (Коннектикут), которого 20 лет держала в плену мачеха, рассказал, что родители забрали его из школы в возрасте 11 лет. Он намеренно устроил пожар в своей комнате, и полиция освободила мужчину только в возрасте 31 года. Его мачеха 56-летняя Кимберли Салливан себя виновной не признала.

До этого появилась информация, что пленница челябинского маньяка Владимира Ческидова из Смолино в детстве жила рядом с его домом. Девушка, которая провела в рабстве 14 лет, жила вместе с сестрой и родителями на соседней улице, пока девочки не попали в детской дом.

Польша
происшествия
скандалы
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась к зачатию ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
«Ивановы-Ивановы», победа в шоу, новые отношения: как живет Алексей Лукин
Скандал в Красноярске: проститутки оккупировали кладбище, местные возмущены
В России появится лимит на оформление SIM-карт
В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы
Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский лишил Труханова гражданства
Сальдо раскрыл истинную причину решения Зеленского по Труханову
Известная певица ушла из жизни после продолжительной болезни
Болельщики спрогнозировали исход матча между сборными России и Боливии
Идеи для сытного ужина: тушеная капуста с мясом. Рецепт из милого прошлого
Захарова ответила на шутку генсека НАТО про Lada и холодильник
Подруга Петросяна прокомментировала слухи о его разводе с Брухуновой
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.