Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров Автоэксперт Хайцеэр: современным горожанам нужно пересмотреть подход к доставкам

Профессия курьера должна быть временной подработкой, а не высокооплачиваемой профессией, заявил «Москве 24» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он также отметил, что современным горожанам стоит пересмотреть привычки.

Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что работу курьеров необходимо встраивать в городскую среду так, чтобы снизить риски происшествий. Он призвал ввести четкую классификацию средств индивидуальной мобильности, чтобы разделить потоки транспорта.

Ранее сообщалось, что курьеры в Москве получают самый высокий в России среднесуточный доход в размере 20,5 тыс. рублей. Рынок курьерских услуг становится одним из ключевых направлений для самозанятых в стране, при этом наиболее высокие темпы роста числа исполнителей зафиксированы в Краснодарском крае и Татарстане.





