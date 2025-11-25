День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:24

Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров

Автоэксперт Хайцеэр: современным горожанам нужно пересмотреть подход к доставкам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Профессия курьера должна быть временной подработкой, а не высокооплачиваемой профессией, заявил «Москве 24» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он также отметил, что современным горожанам стоит пересмотреть привычки.

Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что работу курьеров необходимо встраивать в городскую среду так, чтобы снизить риски происшествий. Он призвал ввести четкую классификацию средств индивидуальной мобильности, чтобы разделить потоки транспорта.

Ранее сообщалось, что курьеры в Москве получают самый высокий в России среднесуточный доход в размере 20,5 тыс. рублей. Рынок курьерских услуг становится одним из ключевых направлений для самозанятых в стране, при этом наиболее высокие темпы роста числа исполнителей зафиксированы в Краснодарском крае и Татарстане.



курьеры
доходы
доставки
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.