22 ноября 2025 в 09:28

Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Идеальная хрустящая и ароматная закуска из маринованных шампиньонов станет настоящим хитом вашего новогоднего стола. Приготовить ее проще простого. Маринуем вкуснятину с луком на Новый год и застолья.

Вам понадобится: 500 г свежих мелких шампиньонов, 2 средние луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл растительного масла, 70 мл столового 9% уксуса, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. соли, лавровый лист, перец горошком и душистый перец по вкусу. Грибы тщательно промойте, крупные можно разрезать пополам. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок пластинами. В кастрюле смешайте масло, уксус, соль, сахар и специи, доведите до кипения. Добавьте шампиньоны и готовьте 15 минут на среднем огне. За 2 минуты до готовности добавьте лук и чеснок. Горячие грибы вместе с маринадом переложите в стеклянную банку, остудите и уберите в холодильник минимум на 3 часа.

Вкус — это упругие, хрустящие грибы с насыщенным пряным ароматом, пикантной кислинкой и сладковатыми нотками лука. Эта закуска исчезает со стола первой!

