С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками

Приготовьте невероятно нежную и пикантную сырно-чесночную закуску с крабовыми палочками, которая отлично впишется в семейный ужин и на праздничный стол. С таким рулетом и салаты не нужны!

Вам понадобится: 1 большой лист тонкого лаваша, 2 плавленых сырка (по 100 г), 200 г крабовых палочек, 2–3 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. майонеза и зелень по вкусу. Для начала натрите сырки на мелкой терке, измельчите крабовые палочки мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сырки, крабовые палочки, чеснок и майонез в однородную намазку — если масса вышла густой, добавьте немного майонеза. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша, отступая 2–3 см от одного края для завертывания. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Вкус этого рулета — это нежнейшая сливочная основа плавленого сыра, сладковатые нотки крабовых палочек и пикантная острота чеснока, которые идеально гармонируют между собой. Мягкий пропитанный лаваш объединяет все компоненты в единую тающую во рту композицию.

