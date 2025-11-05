Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 07:46

Закусочный рулет с чесночком хоть на праздник, хоть на каждый день: нужна курица и баночка ананасов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот закусочный рулет с чесночком можно готовить хоть на праздник, хоть на каждый день. Он сочетает в себе нежность курицы, сладость ананасов и пикантность чеснока. Это удивительно сбалансированное сочетание, где каждый компонент подчеркивает друг друга.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г отварной курочки, баночка консервированных ананасов, 200 г твердого сыра, 3-4 зубчика чеснока, 4-5 ст. л. майонеза, пучок зелени.

Рецепт: курицу мелко нарежьте или разберите на волокна. Ананасы нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Зелень мелко порубите. Разложите один лаваш на рабочей поверхности, смажьте его чесночным майонезом. Равномерно распределите половину курицы, сыра, ананасов и зелени. Накройте вторым лавашем, прижмите и повторите слои. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа.

Перед подачей нарежьте на порционные кусочки. Рулет поражает контрастом текстур — мягкий пропитанный лаваш, сочная курица, тающие во рту ананасы и хрустящая свежая зелень.

Ранее стало известно, как приготовить салат с сосисками и солеными огурцами: может заменить полноценный обед.

Дарья Иванова
Д. Иванова
