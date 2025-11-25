Цезарь с креветками: легкий и сочный рецепт на каждый день

Салат с креветками — аппетитная и легкая закуска, которую можно приготовить дома за считаные минуты. Хрустящая зелень, ароматные морепродукты и нежный сыр образуют неповторимый тандем

Понадобятся: 200 г креветок без панцирей, 150 г листьев салата айсберг, 50 г сыра пармезан, 2 кусочка белого хлеба для сухарей, 1 долька чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, по желанию добавьте еще что-то из специй. Морепродукты обжарьте с чесночной долькой в небольшом количестве масла, гренки подсушите на сковородке, смешайте листья с заправкой из оливкового масла и лимонного сока с добавлением горчицы. Соедините все ингредиенты, посыпьте сыром — салат с креветками готов!

Это блюдо украсит любой стол. Попробуйте приготовить салат с креветками уже сегодня, и он станет вашим любимым!

