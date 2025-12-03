Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курицу больше не жарю. Запекаю рулетики с фетой и фисташками — просто и гениально

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется поставить на стол что-то действительно эффектное, но при этом не тратить весь день у плиты, куриные рулетики с фетой и фисташками становятся идеальным решением. Это блюдо выглядит как изысканный ресторанный деликатес — аккуратные золотистые рулеты с аппетитной поджаристой корочкой, но готовится из простых ингредиентов, которые легко найти. В каждом кусочке соединяется нежность куриного филе, пикантная солоноватость феты, хруст фисташек и аромат средиземноморских трав. Это не просто горячая закуска, а настоящее спасение для хозяйки: рулетики можно приготовить заранее, а перед приходом гостей только запечь. Они гарантированно станут хитом любого праздничного застолья.

Вам понадобится 4 крупных куриных филе, 150 г сыра фета, 50 г очищенных фисташек, 2 зубчика чеснока, пучок свежего укропа, соль, перец, паприка и оливковое масло. Куриное филе отбейте в тонкие пласты. Сыр фета разомните вилкой. Фисташки крупно порубите ножом, укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Смешайте фету, фисташки, укроп, чеснок, добавьте щепотку перца — солить обычно не нужно, так как фета достаточно соленая. На каждый пласт курицы выложите начинку, распределите ровным слоем. Аккуратно сверните филе в плотный рулет и закрепите зубочисткой или кулинарной нитью. Смажьте рулетики оливковым маслом, посыпьте паприкой. Выложите в форму для запекания и готовьте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, нарежьте на порционные кусочки и подавайте теплыми или холодными с овощным салатом или соусом цацики. Эти рулетики одинаково хороши и как самостоятельное блюдо, и как сытная праздничная закуска.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

закуски
рулеты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
