Ставки на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре выросли вдвое Стоимость билетов на «Щелкунчика» в Большом театре выросла на 120% в ходе торгов

Начальная цена билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре выросла на 120% в ходе онлайн-торгов, сообщает РИА Новости. За некоторые места в партере на спектакль, который состоится вечером 21 декабря, предложили более 100 тыс. рублей.

Торги стартовали 2 декабря и продолжились 3 декабря параллельно с продажей на сайте театра. Наибольший интерес у зрителей вызвала постановка, запланированная на 21 декабря. Так, за 26-е место в пятом ряду партера максимальная ставка достигла 110 тыс. рублей при начальной цене в 50 тыс. рублей. За соседнее место предложили 100 тыс. рублей, а за кресло в четвертом ряду — 90 тыс. рублей.

Ажиотаж также вызвали парные билеты. Так, участники торгов предложили 240 тыс. рублей за два места в первом ряду — это на 140% выше стартовой цены. Еще выше ставки на групповые посещения: за комплект из четырех билетов в 12-м ряду поступают предложения до 285 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что все билеты на первое новогоднее представление балета «Щелкунчик» в Большом театре, запланированное на 17 декабря в 19:00 мск, были раскуплены на официальном сайте в течение двух часов после старта продаж. Продажа билетов началась 2 декабря в 10:00. Уже к 12:03 мск на сайте не осталось ни одного доступного места, причем последний билет был продан за 50 тыс. рублей.