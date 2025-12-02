Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:48

На премьеру в Большом театре скупили все билеты

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре были проданы за два часа

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Все билеты на первое новогоднее представление балета «Щелкунчик» в Большом театре, запланированное на 17 декабря в 19:00 мск, были раскуплены на официальном сайте в течение двух часов после старта продаж, передает РИА Новости. Продажа билетов началась 2 декабря в 10:00. Уже к 12:03 мск на сайте не осталось ни одного доступного места, причем последний билет был продан за 50 тыс. рублей.

Стоимость самого бюджетного билета составила 5000 рублей. Главные партии в спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков. Продажи билетов также откроются на спектакли, запланированные с 17 по 20 декабря. А 3 декабря можно будет приобрести билеты на представления с 21 по 27 декабря, причем 26 декабря состоятся два показа — в 12:00 и в 19:00 мск.

Ранее корреспондент NEWS.ru выяснил, что самый дорогой билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре стоит 50 тыс. рублей. За самую высокую цену зритель может занять место в амфитеатре. Билеты в первый ряд балкона второго яруса будут стоить 45 тыс. рублей, а места в третьем ярусе обойдутся в 35 тыс. рублей. Самые доступные места по цене 5 тыс. рублей расположены в третьем ряду балкона четвертого яруса.

Большой театр
балет
культура
билеты
