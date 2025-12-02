Раскрыта стоимость самого дорогого билета на «Щелкунчика» Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в ГАБТ обойдется в 50 тыс. рублей

Самый дорогой билет на новогодний балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) обойдется зрителю в 50 тыс. рублей, убедился корреспондент NEWS.ru. Стоимость мест на первое представление, которое состоится 17 декабря в 19:00 мск, начинается от 5 тыс. рублей.

Самый дорогой билет позволит зрителю занять место в амфитеатре. Желающие приобрести билеты на первый ряд балкона второго яруса могут рассчитывать на цену в 45 тыс. рублей, а места на третьем ярусе обойдутся в 35 тыс. рублей.

Наиболее доступные билеты за 5 тыс. рублей предназначены для третьего ряда балкона четвертого яруса. В декабре театр запланировал 18 показов «Щелкунчика», а в январе состоятся еще 15 представлений. Продажи на спектакли 18–20 декабря открылись 2 декабря. Билеты на представления с 21 по 27 декабря станут доступны 3 декабря. При этом 26 декабря пройдут сразу два показа: дневной в 12:00 и вечерний в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Большой театр в январе представит «Щелкунчика» 15 раз. Продажи на спектакли 30 и 31 декабря стартуют 5-го числа. За два дня перед Новым годом знаменитый балет покажут четыре раза.