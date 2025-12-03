Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:06

Финляндия получила тревожный сигнал из Москвы по энергетической теме

Россия передала МИД Финляндии ноту о прекращении части энергосоглашения

Хельсинки, Финляндия Хельсинки, Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия направила Финляндии официальную ноту о прекращении действия части двустороннего энергетического соглашения, сообщает издание Yle. В документе говорится об аннулировании двух статей данного договора, касающегося гидроэлектростанции на реке Вуокса.

Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова говорила, что антироссийские санкции нанесли серьезный экономический ущерб государствам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых связей с РФ привел к резкому снижению доходов транспортного сектора и сокращению объемов товарооборота. Для Финляндии последствия оказались особенно тяжелыми, поскольку Россия исторически занимала третье место в ее внешнеторговом обороте.

До этого в Финляндии стартовали крупномасштабные военные учения Lively Sentry 25 с участием 6,5 тыс. военнослужащих в регионах Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме, расположенных недалеко от российской границы. В маневрах были задействованы вертолеты, истребители, беспилотники и наземная техника.

