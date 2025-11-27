Финские военные отправились к границе с Россией В Финляндии стартовали крупные учения у границы с Россией

В Финляндии начались масштабные военные учения Lively Sentry 25 с участием 6,5 тыс. военнослужащих в областях Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме, расположенных недалеко от границы с Россией, сообщает Yle. В маневрах задействованы вертолеты, истребители, беспилотники и наземная техника, включая около 4 тыс. призывников и пограничные войска.

По данным источника, учения продлятся до 4 декабря, из-за чего некоторые дороги на юге страны временно закроют. Только машины скорой помощи смогут свободно передвигаться по перекрытым участкам.

Ранее Финляндия начала строить забор рядом с российской границей и оснащать его камерами наблюдения. В Лапландии работы почти завершены, а весь проект длиной более 200 километров планируют закончить к лету 2026 года. При этом полностью границу в 1300 километров перекрыть не удастся.

До этого активисты «Александровского общества» объявили о проведении автопробегов к пунктам пропуска на границе с Россией в знак протеста против ее закрытия, инициированного Финляндией. Организаторы намерены привлечь внимание к нарушению прав на свободу передвижения и семейные связи.