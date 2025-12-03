Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:22

Стала известна реакция экс-мужа Долиной Спицына на нападки в ее адрес

Экс-муж Долиной Илья Спицын опроверг нападки в адрес певицы

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-муж Ларисы Долиной продюсер Илья Спицын сказал NEWS.ru, что не заметил в последнее время хейта в адрес певицы в обычной жизни. Он добавил, что не читает социальные сети и не знает, что там происходит.

Извините, я на работе и не могу говорить. Социальные сети я не читаю, а среди нормальных людей ничего (хейта, ненависти, нападок в адрес Долиной. — NEWS.ru) нет, — сказал Спицын.

Лариса Долина вышла замуж за своего бас-гитариста Илью Спицына, который моложе ее на 13 лет, в 1998 году. В 2016 году супруги развелись, Спицын ушел к другой, более молодой женщине, которая родила ему дочь.

Артистка стала предметом хейта после истории с квартирой. Долина продала свою недвижимость в центре Москвы за 112 млн рублей, а деньги перевела мошенникам. После этого артистка подала иск в суд о расторжении договора купли-продажи, по итогам которого было принято решение, что покупательница Полина Лурье должна вернуть ей квартиру, но при этом суд проигнорировал двустороннюю реституцию: Долина не должна выплачивать Лурье деньги. Покупательница осталась и без финансовых средств, и без квартиры.

Ранее стало известно, что Долина возглавила рейтинг самых популярных поисковых запросов Google в России на фоне скандального дела с недвижимостью. Это следует из данных сервиса Google Trends. За последнюю неделю пользователи вводили ее имя в поиск свыше 200 тыс. раз.

