Азаров спрогнозировал ускорение переговорного процесса по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский находится в крайне слабой политической позиции на фоне внутреннего кризиса, заявил в беседе с ТАСС экс-премьер страны Николай Азаров. По его мнению, это может ускорить процесс урегулирования ситуации вокруг Украины.

Азаров прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Политик отметил, что сложная обстановка в Киеве серьезно влияет на возможности украинского лидера.

Зеленский сейчас в очень слабой позиции, как и весь киевский режим. У Зеленского сейчас очень сложная ситуация в стране. В Верховной раде начались разногласия среди тех, кого он считал своими ближайшими партнерами. У него сложный период. В силу этого, возможно, пойдет процесс быстрее. Посмотрим. Я не хочу загадывать так далеко, — отметил Азаров.

Ранее он отмечал, что украинские коррупционеры могли украсть свыше $100 млрд из средств, которые Киеву выделили иностранные государства. Бывший премьер Украины полагает, что в стране разворовывают около 30% средств, а с 2022 года Киев получил приблизительно $360 млрд.