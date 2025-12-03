Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фитнес-тренер из Подмосковья «поймал» лицом 100-килограммовую штангу

Фитнес-тренер из Подмосковья получил травму из-за упавшей на лицо штанги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тренер в подмосковном фитнес-клубе едва не погиб, когда на его лицо обрушилась 100-килограммовая штанга во время разминки, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Пострадавшего зовут Никита Воробьев.

Как рассказал мужчина, несчастный случай произошел неожиданно из-за его невнимательности. Штанга сорвалась, потому что он промахнулся мимо крепления. При этом происшествие обошлось без переломов — тренер отделался сильнейшими ушибами и царапинами на лице.

Ранее жительницу Оренбурга придавило упавшим деревом в районе Промышленной улицы. Россиянка едва не погибла и была доставлена скорой помощью в больницу с предварительным диагнозом «перелом позвоночника». Местные жители заявляют, что неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на это опасное дерево.

Кроме того, 38-летняя россиянка едва не погибла, ударившись о скалы в районе Пхукета во время сплава на каяке. Сильное течение отнесло москвичку по имени Виктория в сторону, после чего накрыло волной и выбросило на каменный берег острова.

