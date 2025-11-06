Православный батюшка одним спортивным трюком сорвал аплодисменты В Самаре батюшка одной рукой поднял 200 килограммов и попал на видео

Православный батюшка смог одной рукой поднять 200-киллограммовую штангу на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре и вызвал аплодисменты зрителей. Инцидент произошел у стенда тяжелой атлетики, передает Telegram-канал Readovka.

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный человек в рясе подошел к штанге и ненадолго поднял ее одной рукой. Затем он еще несколько раз повторил трюк.

