06 ноября 2025 в 13:05

Православный батюшка одним спортивным трюком сорвал аплодисменты

В Самаре батюшка одной рукой поднял 200 килограммов и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Православный батюшка смог одной рукой поднять 200-киллограммовую штангу на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре и вызвал аплодисменты зрителей. Инцидент произошел у стенда тяжелой атлетики, передает Telegram-канал Readovka.

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный человек в рясе подошел к штанге и ненадолго поднял ее одной рукой. Затем он еще несколько раз повторил трюк.

Ранее протоиерей и православный блогер Кирилл Иванов заявил, что мужчины начинают активно смотреть футбол и употреблять пиво по причине недостатка женской поддержки. Он высказал мнение, что представительницы слабого пола своими якобы претензиями и упреками превращают сильных мужчин в неуверенных людей, заставляя их искать спасение в просмотре матчей Российской премьер-лиги и других футбольных чемпионатов.

До этого отец Владислав Береговой говорил, что священнослужители могут заниматься преподаванием в школах. Он сказал, что предмет «Духовно-нравственная культура России», который планируется ввести в учебную программу с 2026–2027 учебного года, логично доверить вести лицам духовного звания.

