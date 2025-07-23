Стало известно, для чего в школах могут появиться священники

Стало известно, для чего в школах могут появиться священники Священник Береговой заявил, что батюшки смогут преподавать духовную культуру

Священнослужители могут преподавать в школах, заявил отец Владислав Береговой интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, такой предмет, как «Духовно-нравственная культура России», который введут в программу с 2026-2027 года, логично вести особе духовного звания.

Дело в том, что священнослужители могут дать детям более объемное понимание религий, которые исторически формировали культуру России. Как бы не повышали свою квалификацию светские учителя, в религиозную проблематику священники погружены более глубоко. В нравственном отношении мы тоже стараемся соответствовать тому, к чему призываем, — пояснил священник.

Ранее Береговой заявил, что РПЦ с осторожностью относится к вопросу рождения детей с помощью ЭКО после смерти отца, поскольку это может нарушать святость супружеских отношений. По его словам, церковь не одобряет использование донорского генетического материала.