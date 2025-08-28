День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:45

Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво

Протоиерей Иванов: мужчины смотрят футбол из-за недостатка женской поддержки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчины начинают активно смотреть футбол и употреблять пиво по причине недостатка женской поддержки, заявил протоиерей и православный блогер Кирилл Иванов в своем YouTube-канале. Он высказал мнение, что женщины своими постоянными претензиями и упреками превращают сильных мужчин в неуверенных людей, заставляя их искать спасения в просмотре матчей Российской премьер-лиги и других футбольных чемпионатов.

Иванов утверждает, что такое поведение мужчин является формой психологической компенсации и способом ухода от напряженных отношений в семье. По его мнению, недостаток понимания и поддержки со стороны партнерш приводит к тому, что мужчины находят утешение в футболе и употреблении алкогольных напитков.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что для постижения религиозного смысла брака необходим реальный человек, а не искусственный интеллект. По его словам, грех в переводе на русский язык означает «ошибку», и заключение брака с нейросетью является такой ошибкой.

До этого отец Владислав Береговой говорил, что священнослужители могут заниматься преподаванием в школах. Он сказал, что предмет «Духовно-нравственная культура России», который планируется ввести в учебную программу с 2026–2027 учебного года, логично доверить вести лицам духовного звания.

священники
спорт
футбол
пиво
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.