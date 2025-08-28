Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво

Мужчины начинают активно смотреть футбол и употреблять пиво по причине недостатка женской поддержки, заявил протоиерей и православный блогер Кирилл Иванов в своем YouTube-канале. Он высказал мнение, что женщины своими постоянными претензиями и упреками превращают сильных мужчин в неуверенных людей, заставляя их искать спасения в просмотре матчей Российской премьер-лиги и других футбольных чемпионатов.

Иванов утверждает, что такое поведение мужчин является формой психологической компенсации и способом ухода от напряженных отношений в семье. По его мнению, недостаток понимания и поддержки со стороны партнерш приводит к тому, что мужчины находят утешение в футболе и употреблении алкогольных напитков.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что для постижения религиозного смысла брака необходим реальный человек, а не искусственный интеллект. По его словам, грех в переводе на русский язык означает «ошибку», и заключение брака с нейросетью является такой ошибкой.

До этого отец Владислав Береговой говорил, что священнослужители могут заниматься преподаванием в школах. Он сказал, что предмет «Духовно-нравственная культура России», который планируется ввести в учебную программу с 2026–2027 учебного года, логично доверить вести лицам духовного звания.