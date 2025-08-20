Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 09:56

Священник объяснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью

Священник Сосковец: выходить замуж за нейросеть грешно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть, заявил иерей Валерий Сосковец. По его словам, переданным НСН, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык и выходить замуж за нейросеть — это ошибка.

Выходить замуж за нейросеть — это ошибка, так же как и за снегиря, за снеговика или за швабру. <…> У брака есть определенная религиозная цель — возрастать в любви. Задача заключается именно в этом, чтобы достичь богоподобия, так как Бог есть любовь, — заявил он.

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

Прежде американский предприниматель Илон Маск заявил, что языковая модель на основе искусственного интеллекта Grok 3.5 перепишет «целый свод» накопленных человечеством знаний. По словам миллиардера, будут удалены ошибки и добавлена недостающая информация.

священники
браки
Россия
ошибки
