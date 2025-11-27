День матери
27 ноября 2025 в 18:59

Россиянка чуть не погибла из-за упавшего на нее дерева

В Оренбурге дерево придавило молодую девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дерево рухнуло и придавило жительницу Оренбурга, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, инцидент произошел на Промышленной улице. Отмечается, что россиянка чуть не погибла из-за случившегося.

Девушка шла по тротуару, когда на нее свалилось огромное дерево. Канал выяснил, что скорая помощь отвезла пострадавшую в больницу. По предварительной информации, у нее перелом позвоночника. Местные сообщают, что неоднократно жаловались на это дерево в управляющую компанию.

На представленных кадрах видно, как девушка направляется по своим делам, а когда падает дерево — раздается громкий крик. После этого сработала сигнализация у машин, стоявших поблизости.

Ранее в Москве на Кирпичной улице дерево упало на машину такси в районе Соколиная Гора. Помимо автомобиля повреждения получили находившиеся рядом провода. Сведений о пострадавших представлено не было, также неясно, находился ли кто-то в такси на момент происшествия.

