Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина

Близкие и закаленный спортом характер помогут победить рак, заявила бывшая гандболистка «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова. Таким образом она поддержала экс-капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина, столкнувшегося с онкологией, передает портал «АиФ-Ростов».

Я как человек, который победил онкологию, могу сказать одно: моя семья и спортивный характер, закаленный годами в гандболе, помогли мне победить рак! Желаю Евгению огромного здоровья и победы над этим недугом! — сказала спортсменка.

Бобровникова победила рак в 2023 году. Тогда же она завершила спортивную карьеру, занялась личным брендом, семейным бизнесом и стала председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой призвал болельщиков и коллег поддержать Алдонина. По его словам, неравнодушные люди не останутся в стороне и помогут спортсмену в борьбе с болезнью; любая поддержка, даже самая маленькая, может быть полезной. Круговой также подчеркнул, насколько тяжело воспринимать эту новость от такого выдающегося спортсмена, находящегося в отличной форме.