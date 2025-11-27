«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении Врач Агапкин: при слишком высоком давлении может наступить инфаркт или инсульт

Экстремально высокие показатели артериального давления могут привести к инфаркту или инсульту, заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Специалист предупредил, что при давлении 235 на 110 миллиметров ртутного столба необходимо срочно обратиться за консультацией к кардиологу.

Это давление смертельно опасно <…> Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придет к этому гражданину с давлением 235, — сказал специалист.

Ранее врач Ирина Волгина говорила, что повышение артериального давления часто связано со стрессовыми состояниями, продолжительным пребыванием на солнце или нахождением в плохо вентилируемом помещении. Она рекомендовала создавать максимально комфортные и спокойные условия для людей, столкнувшихся с гипертонией. Врач также советует обеспечить доступ свежего воздуха и значительно ограничить физическую активность.

До этого психоаналитик Дана Янсон объясняла, что хронический стресс приводит к износу организма и развитию различных заболеваний. По ее словам, гормоны стресса — кортизол и адреналин — вызывают учащенное сердцебиение, повышение давления и мышечное напряжение.