27 ноября 2025 в 19:15

Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию и покинул Бишкек, сообщила пресс-служба Кремля. Российского лидера в аэропорту Манас проводил президент государства Садыр Жапаров.

Владимир Путин покинул Бишкек. В аэропорту Манас российского лидера проводил президент Киргизии Садыр Жапаров, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путина во время официального визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри. Российский лидер подъехал к восточному входу резиденции на автомобиле Aurus в сопровождении кавалерийского эскорта. На площади перед входом его лично и тепло приветствовал Жапаров.

Кроме того, стало известно о подписании президентами России и Киргизии совместного заявления об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства по итогам переговоров в Бишкеке. В документе зафиксированы новые цели по дальнейшему усилению двустороннего взаимодействия. Также Путин и Жапаров выступили за строгое выполнение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

