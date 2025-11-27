Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Киргизию и покинул Бишкек, сообщила пресс-служба Кремля. Российского лидера в аэропорту Манас проводил президент государства Садыр Жапаров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путина во время официального визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри. Российский лидер подъехал к восточному входу резиденции на автомобиле Aurus в сопровождении кавалерийского эскорта. На площади перед входом его лично и тепло приветствовал Жапаров.

Кроме того, стало известно о подписании президентами России и Киргизии совместного заявления об углублении союзнических отношений и стратегического партнерства по итогам переговоров в Бишкеке. В документе зафиксированы новые цели по дальнейшему усилению двустороннего взаимодействия. Также Путин и Жапаров выступили за строгое выполнение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.